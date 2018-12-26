İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılcahamam'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri, Kılcahamam’da düzenlenen programda dualarla anıldı.

Sarıkamış şehitleri, Kılcahamam'da düzenlenen programda dualarla anıldı.


Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Sarıkamış Destanı'nın 104. yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, tarafından şehitlere dua edildi. Program, Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.


Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve davetliler katıldı. Program, tiyatro gösterisi ve şiirlerle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.