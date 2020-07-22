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Kızılcahamam'da trafik kazası: 5 yaralı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde işçi servisiyle otomobil’in çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde işçi servisiyle otomobil'in çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.


Kaza, Ankara'nın Kızılcahamam D 750 karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-750 karayolu üzeri Çerkeş sapağında 34 NN 3894 plakalı otomobille 06 MA 1512 plakalı işçi taşıyan servis çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, serviste bulunan 1 kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Polis ve Sağlık Ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları Kızılcahamam Devlet Hastanesine sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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