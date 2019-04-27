Kızılcahamam'da yangın paniği

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi Özen Sitesi yakınlarında bulunan metruk ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdiklerini ve yangının bu tür boş evlere giren gençlerin yaktıkları ateşlerden çıktığını söyledi.

Ankara Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.