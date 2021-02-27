Kızılcahamam'ı Çankırı'ya bağlayan "Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli" açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı. Bir zamanlar açtığımız tünellere bakıp 'buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız?' diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip 'buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Çankırı Valisi Abdullah Ayvaz, milletvekilleri, bakan yardımcıları ve yetkililer katıldı.

Tünelin bulunduğu bölgenin yüksek rakımlı ve eğimli olması dolayısıyla ulaşımda zaman zaman sıkıntıların yaşanabildiği bir yer olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan tünel sayesinde bu yolu kullanan tüm vatandaşların rahat, hızlı ve güvenli bir seyahat imkanına kavuşacağını belirtti.

Projenin mevcut güzergahının 2.4 kilometre kısalarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7.5 milyon lira tasarruf sağlayacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tünelle birlikte bu yolun cazibesinin artacağına, yük araçlarının yanında yolcu taşımacılığında da daha yoğun şekilde kullanılacağına inandığını kaydetti.

Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin bu gelişmeden en çok faydayı görecek yerleşimlerin başında geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüneli ve bağlantı yoluyla birlikte 3.6 kilometreyi bulan bu yolun ülkeye kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

"Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye rahatlıkla ulaşılabilmesini sağladık"

İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırlarsa Türkiye'nin her köşesinin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini de o derece hızlandıracaklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep söylediğimiz gibi gidemediğin yer senin değildir” ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:

“Bunun için son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye rahatlıkla ulaşılabilmesini sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen ve mecburen çıkılan yolculuklar artık keyifle yapılan seyahatler haline geldi. Başka ulaşım alternatiflerini kullanma imkanı olan pek çok kişinin sırf bu keyfi yaşamak için otomobille seyahati tercih ettiklerini biliyoruz. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir. Bir dönem sadece meraklılarının bin bir zahmetle ulaşabildiği tarihi ve tabi güzelliklerimiz bugün artık yüz binlerin, milyonların akınına uğrayan destinasyonlar haline dönüşmüştür."

Havalimanlarından hızlı tren hatlarına kadar diğer ulaşım araçlarının da bu derece etkin kullanılmasının karayolu ağının yaygınlaşmasının bir sonucu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hepsi de birbirini tamamlayan bu ulaşım ağlarımız sayesinde hem insani gelişmişlik hem de ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz" dedi.

Bu güçlü altyapı dolayısıyla Türkiye'nin, küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskiden sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belli bölgelerinde, belli şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bugün artık hem ölçeğin büyümesi hem ulaşımın kolaylaşması hem ham madde ve insan gücü avantajları sebebiyle ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği bir yere geldik” değerlendirmesinde bulundu.

"Bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük"

Son dönemde açtıkları köprülerin, yolların, tünellerin önemli bir kısmının Anadolu'nun her köşesinin bu büyük potansiyelden rahatça yararlanabilmesini sağlayacak noktalarda olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı. Bir zamanlar açtığımız tünellere bakıp 'buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız?' diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip 'buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük. Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi, bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar. Ama biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık" dedi.

Ülkemizin bütünlüğü, milletin birliği, devletin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatlarını ortaya koyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatılabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatılabileceğini vurguladı. Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle bugüne kadar girdikleri her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttükleri tarihi mücadeleden de zaferle çıkacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil dünyanın gerçeklerinden de habersizdir" aktarımında bulundu.

Milletin, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, yürüttükleri mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediklerini gayet iyi bildiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki; Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, Ankara-İstanbul ayrımı Güvem-Çerkeş yolu üzerindeki tünelde, 3 bin 600 metre ana yolla birlikte 2 bin 400 metre bağlantı yolunun yer aldığını belirterek, “Kızılcahamam'ı, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine ve D-100 Devlet Yolu'na bağlayan tünelimizle 6 kilometrelik mevcut güzergah, 2 bin 71 metre olarak inşa ettiğimiz tünelimizin hizmete girmesiyle 2,4 kilometre kısalarak, 3,6 kilometreye inmiştir” ifadelerini kullandı.

"Açılışını yaptığımız yol ve tünellerimiz sayesinde; bu hattaki seyahat süresi, 15 dakikadan 3 dakikaya inecektir"

Yolun kısalması ve konforlu hale gelmesiyle taşımacılık sektörün de verimli, tasarruflu bir çözüme ulaşmış olacaklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Açılışını yaptığımız yol ve tünellerimiz sayesinde; bu hattaki seyahat süresi, 15 dakikadan 3 dakikaya inecektir. Yüksek rakım ve eğimden dolayı yoğun kış şartlarında daha da zorlaşan yolculuklar, bundan sonra çok daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanacaktır. Ayrıca, Çerkeş İlçesi'nin başkent Ankara'ya ulaşımında rahatlık sağlayacaktır. Hizmet aşkı ve başarma azmiyle, aziz milletimizin ihtiyaç duyduğu her yere altyapı çözümlerimizi ulaştırıyoruz. Geçit vermeyen dağları tünellerle, akarsuları, vadileri köprülerle geçerek, gönülden gönüle yol oluyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde daha nice eseri halkımıza ve güzel vatanımıza kazandıracağız.”