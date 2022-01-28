İhlas Haber Ajansı

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Kızılcahamam'ın eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

Başkentte etkisini sürdüren kar yağışı Ankara’nın turizm merkezi Kızılcahamam ilçesinde görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Başkentte etkisini sürdüren kar yağışı Ankara'nın turizm merkezi Kızılcahamam ilçesinde görülmeye değer manzaralar oluşturdu.


Doğal güzellikleri ile meşhur Kızılcahamam'da etkili olan kar yağışı ilçenin bir çok noktasında kartpostallık manzaraların oluşmasına neden oldu. Soğuksu Milli Parkı ve kaplıcaları bünyesinde bulunduran Kızılcahamam ilçesinde kar yağışı ardından oluşan masalsı görüntüler drone ile görüntülendi.

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