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Kızılcahamam'ın 'Kitap Kurtları' belli oldu

Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürlüğü istatistikleri ile ayın en çok okuyanlarının belirlendiği “Kitap Kurtları” etkinliği devam ediyor.


1-30 Kasım tarihleri arasında kendi düzeylerinde en çok kitabı alıp okuyan kütüphane okurları yetişkin düzeyinde 11 kitap okuyan Afife Işık, lise düzeyinde 9 kitap okuyan Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sebiha Rabia Yılmaz, ortaokul düzeyinde 19 kitap okuyan Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi Emirhan Bakır, ilkokul düzeyinde 36 kitap okuyan K. Karabekir İlkokul öğrencisi Sıla Özkurt, okul öncesi düzeyinde 36 kitap alan Ahmet Akif Yerli “Kasım Ayı Kitap Kurdu” oldu. Okuyucular Kitap Kurdu Belgesi, dergi ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

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