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Kızılcahamam'ın nüfusu yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Kızılcahamam Nüfusunun arttığı bildirildi.


Resmi kayıtların alınması ile birlikte harekete geçen Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılı kayıtlarına göre Kızılcahamam'ın nüfusunun 25.200'den 32.700'e yükseldiğini Karayolları Kızılcahamam şefliğine bildirerek levhalarda değişiklik yapıldı.


Kızılcahamam Karayolları şefi Faruk Karaahmetoğlu'nun girişimleri ile Ankara 4. bölge müdürlüğü tabela birimi görevlileri tarafından Kızılcahamam iki girişinde bulunan mevcut tabelaların üzerlerinde değişim yapıldı.


Buna göre Kızılcahamam'ın nüfusu 25.200'den 32.700'e yükseldi.

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