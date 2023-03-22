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Kızılcahamamlı siyasetçi AK Parti'den aday adayı

AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılcahamam İl Genel Meclis Başkanlığı Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmış olan Ahmet Arslanoğlu, 28.

dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den 2. bölge aday adayı oldu.


AK Parti'den aday adayı olan Ahmet Arslanoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde görev yaptı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti de birçok görevde bulunan Arslanoğlu Seçim, sandık görevlisi olarak siyasete başlayıp sırasıyla Ankara İl Genel Meclis Başkanı ve ABB Meclis Üyesi olarak Ankara'da çalışmalar yaptı.

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