Kızılderililer'in Altay kökenleri mercek altına alındı

16'ncı Ankara Kitap Fuarı'nın uluslararası onur konuğu olan Prof. Dr. Adil Ahmetov, Mamak Belediyesi Şehitlik Uyanık Kütüphanesi'nde "Amerikan Kızılderilileri'nin Altay Kökenleri” ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Programa Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aidos Kydyrma, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kazakistan ve Rusya Yüksekokul Bilim Akademilerinin üyesi Prof. Dr. Adil Ahmetov ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Prof Dr. Adil Ahmetov, kitabını katılımcılara hediye etti.

Uyanık Kütüphaneler paylaşım yapılan mekânlar haline geldi

Uyanık Kütüphanelerin, söyleşiler ve etkinliklerle, tecrübe paylaşımları yapılan mekânlar haline de geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bizim hedefimiz sadece binalar yapmak ya da buralara kitapla koymak değil. Bu özel yapılar sizlerle beraber zenginleşiyor, anlam kazanıyor. Her zaman yanınızdayız, bundan sonraki süreçte de kültürel ve sanatsal etkinliklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.