Kızılırmak Nehri'ndeki çalışmalar ile yerleşim yerleri taşkından korunuyor

Kızılırmak Nehri'nde sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla başlatılan çalışmalar sayesinde yerleşim yerleri de taşkın riskinden korunuyor.

Sivas'ın Hafik ilçesi ile Sivas merkez arasında Kızılırmak Nehri üzerinde sağ ve sol sahilde çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, toplamda 46 kilometre uzunluğundaki projenin tamamlanmasıyla taşkın riskinin en aza indirileceğini ifade etti. Akca, çalışmalarda bugüne kadar 8 kilometrelik kısmın tamamlandığını ve 375 bin metreküp kazı ile dolgunun yapıldığını belirterek, “1,5 kilometrelik kısımda yapılan 182 bin metreküplük kazı, dolgu ve sedde imalatı ile ırmak yatağında değişiklik ve düzenleme yapılmıştır. Projenin bugüne kadar tamamlanan kısmında iki adet yerleşim yeri ve 8 bin 652 dekar tarım arazisi taşkın zararlarından korunmaktadır” dedi.