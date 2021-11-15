KKTC Ankara Büyükelçisi Köprülü'den Anıtkabir'e ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

KKTC'nin 38'inci Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Büyükelçi Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti. Büyükelçi Köprülü ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Büyükelçi Köprülü, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38'inci yıldönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve haklı gururunu yaşamaktayız. Kıbrıs Türk Halkı, bugün çatısı altında güven ve huzur içinde, bağımsız, egemen ve özgür bir halk olarak yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rum-Yunan ikilisi tarafından adadaki Kıbrıs Türklerine yönelik yapılan insanlık dışı saldırı ve haksızlıklara karşı yıllarca verdiği zorlu varoluş mücadelesinin ardından kavuşmuştur.

Yüce önderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan Anadolu Halkı'nın büyük mücadelesinden ilham alan Kıbrıs Türk Halkı, en değerli mirasınız olan ilke ve inkılaplarınız ışığında kurduğu devletiyle azınlık olarak yaşamayı kabul etmediğini, egemenliğinden, bağımsızlığından ve tüm meşru haklarından vazgeçemeyeceğini dünyaya ilan etmiştir.

Bu vesileyle Kıbrıs Türkü'nün onurlu varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybeden Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması ve yaşatılması yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şükranlarımızı sunar, manevi huzurunuzda saygıyla eğilirim.”