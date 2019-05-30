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KKTC Başbakanı Ersin Tatar Hala Sultan Kitap Günleri'ni ziyaret etti

ANKARA (İHA) – KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle düzenlenen Hala Sultan Kitap Günlerini ziyaret etti.

ANKARA (İHA) – KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle düzenlenen Hala Sultan Kitap Günlerini ziyaret etti.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle Lefkoşa'da düzenlenen Hala Sultan Kitap Günlerini ziyaret etti. Tatar, kitap günlerine katılan yayıncıların sergilerini gezerek kitaplarla ilgili bilgi aldı.


Selimiye Meydanında 40 yayınevinin katılımıyla düzenlenen kitap günleri, 3 Haziran'a kadar 13.30-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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