KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'a ziyaret

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyleyen Başbakan Sucuoğlu, "Dış politikada özellikle cumhurbaşkanımızın egemen eşit iki devlet konusundaki kararlılığına kayıtsız şartsız destek vermeniz çok önemli" dedi.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüştü. Ankara'da verimli ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Sucuoğlu, "2 gündür Ankara'dayız. Temaslarımız, resmi ziyaretlerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Çok faydalı, sıcak görüşmeler oldu. Doğrusu büyük bir motivasyonla geldik ve çok daha büyük bir motivasyonla dönüyoruz. Ekonomik alandaki gelişmeleri, altyapı ile ilgili konuları detaylıca konuştuk. Çok verimli bir ziyaret. Çok büyük bir mutluluk var. Gerçekten büyük bir heyecanla dönüyoruz. İnşallah hayırlısıyla 23'ünden sonra istikrarlı bir devlet, siyaset, ekonomi ve sosyal yaşamı yavru vatanımızda yerleştireceğiz. Dış politikada özellikle cumhurbaşkanımızın egemen eşit iki devlet konusundaki kararlılığına kayıtsız şartsız destek vermeniz çok önemli. Burası bizim, Lefkoşa'dayız, kendimizi evimizde gibi hissediyoruz" dedi.

"Bütün fonksiyonlar denenmiş, karşı tarafın çözüm arayışında olmadığı ortaya çıkmıştır"

Son yıllarda yaşanan küresel sorunların güven ve istikrar iklimini daha önemli hale getirdiğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ise, "Son yıllarda içinden geçtiğimiz şartlar dolayısıyla güven ve istikrar çok daha önemli hale gelmiştir. En güçlü ekonomiye sahip olan ülkeler bile bu dönemde enflasyonla tanıştılar. Sıkıntılarla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla KKTC ve Türkiye bir millet, iki devlet olarak zor günde, iyi günde, kötü günde birlik ve dayanışma ile aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Bunun bilincindeyiz. Bundan sonra adanın fiziki kalkınması, ekonominin güçlenmesi, refahı için birçok konuda işbirliğimiz şüphesiz devam edecektir. Kıbrıs meselesi yıllarca Kıbrıslı kardeşlerimiz, Kıbrıs halkı çözüm için her türlü yapıcı teklife olumlu bakmış ve denemiştir. Bütün fonksiyonlar denenmiş, karşı tarafın çözüm arayışında olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu artık gün gibi aşikardır. Eşit egemenlik haklarına sahip iki devlet fiilen mevcuttur. Artık bunun beynelmilel camiada meşru bilinir hale gelmesinin vakti gelmiştir" diye konuştu.