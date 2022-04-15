KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan, BBP Lideri Destici'ye ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyet Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyarette bulundu.

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Atakoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Araklı'yı parti genel merkezinde Destici tarafından karşılandı.

Ziyaretlerinden dolayı Sucuoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür eden BBP Genel Başkanı Destici, “Vatandaşlarımızın tam bağımsız ve özgür bir şekilde, refah, huzur içerisinde yaşaması için mücadele veriyorsak aynı şekilde KKTC'de yaşayan vatandaşların da huzur ve refah içerisinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak birlikte gayret gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC'nin iki ayrı devlet, tek millet olduğunun altınız çizen KKTC Başbakanı Sucuoğlu, “KKTC'yi her ziyaret ettiklerinde bizleri de ziyaret ediyorsunuz. Dolayısıyla bir iade-i ziyaret de kabul edebilirsiniz. Belki iki ayrı devlet olarak görünüyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti ana vatan KKTC yavru vatan. Tabii ki tek milletiz. Buradaki sevinç bizim de sevincimiz, buradaki hüzün bizim de hüznümüzdür” ifadelerine yer verdi.