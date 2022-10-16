KKTC Büyükelçisi Korukoğlu'ndan ATO Başkanı Baran'a ziyaret

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Baran, KKTC'nin Türkiye'den ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, “Türk halkı olarak Kıbrıs Türkü'nün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanındayız” dedi. Ada konusunda yaşanan son gelişmelere değinen Baran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi. Baran, “Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımları adada gerginliğe yol açacaktır. Bunlar gerçekten hoş gelişmeler değil” diye konuştu. Baran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Türkiye'nin bu konudaki bakış açısını en net şekilde ifade ettiğini söyledi.

Dünya konjonktüründe yaşanan gelişmelerle Kıbrıs meselesinin de başka bir mecraya taşındığına dikkat çeken Baran, “Rusya Federasyonu'ndan KKTC'ye havayolu ulaşımının başlaması hazırlığı çok sevindirici bir haber oldu. Bu gelişmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı KKTC'nin tanınması çağrısının Kıbrıs meselesinde farklı bir döneme girildiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Büyükelçi Korukoğlu, “Artık eski paradigmalarla müzakere mümkün değil. KKTC'nin devlet olarak tanınması ve anılması gerekiyor” dedi.

Kıbrıslı Türk gençlere daha müreffeh bir gelecek bırakabilmek için anavatan Türkiye'nin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmasının faydalı olacağını dile getiren Büyükelçi Korukoğlu, KKTC ekonomisini güçlendirebilmek için ticaret ve sanayi odaları ile birlikte çalışılmasının önemine de değindi.

Ziyarette ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar da yer aldı.