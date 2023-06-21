KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Deprem felaketleriyle binalarda birtakım değişiklikler büyük önem taşıdı”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) 20. Yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı' açılışına video mesaj yolladı. Mesajında deprem felaketlerinin önlenebilmesi için mimar ve mühendislere büyük görev düştüğünü ifade eden Tatar, depremden etkilenen ve yıkıma uğrayan yapıtların yeniden inşa sürecinde Türkiye ve KKTC'nin iş birliğinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Deprem felaketleri sonrasında bina ve binalara yönelik birtakım değişiklikler mimarlık ve mühendislik açısından büyük önem taşımıştır. Dolayısıyla atalarımızdan gelen bütün bu yapılanların tekrar bir kez daha müşahede edilmesiyle daha müreffeh bir gelecek için bu tür çalışmaların en iyisinin yapılabilmesi ve aramızda müthiş bir iş birliği artması, özellikle bu tür bir buluşma ve ortak projelerle mutlaka en iyisi yapılacağına inancımı belirtmek istiyorum.”

Mimar ve mühendislere, Türk ecdadından aldığı bilgiler doğrultusunda üzerinde düşenin en iyisini yapması yönünde tavsiyelerde bulunan Tatar, “Ortak kültürümüz gereği ecdadımızdan almış olduğumuz bilgi gereğince en iyisini ve mükemmeliyetini yakalayabilmek için tüm mimar ve mühendislerimizi hangi ülkeden olursa olsun Türk dünyasındaki bütün bu değerlerle harmanlanarak birlikte çalışıp ortak yol olarak birlikte çıkması en büyük temennim ve dileğimdir” ifadelerini kullandı.

Tatar'ın mesajının ardından TDMMB 20. Yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı divan heyeti oluşturulmasıyla devam etti. Toplantıda Türk Dünyası Mühendislik Eserleri Sinevizyon Gösterimi filmi de katılımcılara izletildi. Genel Kurul, TDMMB 20. Yıl Üstün Hizmet Ödülleri Töreni'nin ardından sona erecek.