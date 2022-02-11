KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Falyalı'nın şoförü toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü toprağa verildi.

KKTC'de 8 Şubat'ta, kumarhane ve sanal bahis işletmecisi Halil Falyalı, evine doğru ilerlediği esnada Çatalköy mevkiinde Murat Demirtaş (37) ile beraber araç içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Falyalı, Girne Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Şoförü Murat Demirtaş ise olay yerinde hayatını kaybetti. Demirtaş'ın cansız bedeni aile fertleri ile öğleden sonra 3 sıralarında Ercan Havaalanı'ndan, Esenboğa Havaalanı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ikiz çocuk babası Demirtaş'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.