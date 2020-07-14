KKTC'deki yangına Mehmetçik desteği

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC Alayköy'de meydana gelen yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli olarak araç-gereç ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri ile gerekli desteğin sağlandığını, yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığını açıkladı.