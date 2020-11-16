KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'nin kurulduğu gün olan 15 Kasım'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, düzenlenen askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, düzenlenen askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. KKTC'nin kurulduğu gün olan 15 Kasım'da hayata gözlerini kapayan Aksel'in naaşı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında defnedildi. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Aksel 80 yaşında ebediyete uğurlandı.

"İyi bir babaydı. İyi bir askerdi"

Babasının vefatı ardından duygularını dile getiren merhum Gazi Mehmet Aksel'in oğlu Orhan Aksel, "Kalp yetmezliğinden vefat etti. Annem de ağır hasta. Babam eşinin üzüntüsünden dolayı kalp krizi geçirdi birkaç defa. Ondan sonra organ yetmezliği başladı. Müdahaleler yapıldı. Kıbrıs'ta 1974'te birinci ve ikinci harekata katıldı kendisi. Orada gazi oldu zaten. Ondan sonra geldi görevini burada tamamladı. Emekli olmuştu zaten. İyi bir babaydı. İyi bir askerdi. Gerçekten iyi bir komutandı. Hiçbir zaman bizi aç, susuz koymadı. Ekmeksiz koymadı. Son isteği de buydu zaten. Allah'ın emri böyleymiş. Tam da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulduğu güne denk geldi vefatı" dedi.