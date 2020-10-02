İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kobani olayları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 17 HDP'li tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 HDP’liden 17’si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 HDP'liden 17'si tutuklandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, gözaltına alındıkları illerden Ankara'ya getirildi. Dün gece saatlerinde tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 20 HDP'liden 17'si tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında HDP eski MYK üyeleri Can Memiş, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu gibi isimler de yer aldı. Öte yandan HDP eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'ın yanı sıra HDP eski MYK üyesi Gülfer Akkaya ise yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest kaldı.


Tutuklama kararı sonrasında aralarında HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da bulunduğu bir grup HDP'li Ankara Adliyesi önünde sloganlar atarken polisin müdahalesi ile dağıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.