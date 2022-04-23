Kobani olaylarına yönelik gerçekleştirilen ve 48 kişinin şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları belli oldu

PKK/KCK'ya yönelik Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 48 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında HDP'li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına ve örgütün ekonomik/mali alan yapılanmasında görev alan üst düzey örgüt mensuplarının ve para hareketlerinin deşifresine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde; Örgütün finans kaynakları, yöntemleri, kurye ve haberleşme trafikleri, belediyelerde yaptıkları usulsüzlüklerle temin edilen yüklü miktarda paranın örgüte aktarımına ilişkin deliller, tespitler ve beyanlar ışığında, Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Başsavcılık ile koordineli soruşturma başlatılmıştı. Yaklaşık bir yıl süren ön hazırlık ve teknik analiz çalışmaları sonrasında Ankara merkezli olarak 13 farklı ilde; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçuna İştirak Etmek, Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak soruşturması kapsamında, bir kısmı halihazırda terör örgütü içerisinde kırsal alanda sorumlu düzeyde silahlı olarak faaliyet yürüten 91 şüpheliye yönelik olarak 12 Nisan günü eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Şüphelilerden 48'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla ikametleri, müştemilatları ve araçlarında detaylı aramalar gerçekleştirilirken, “Ekonomik-Mali Alan” yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü anlaşılan bir kısım şüphelilerin ise yurt dışına kaçtığının tespit edildiği belirtilerek, operasyon kapsamında 48 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Çok sayıda mühimmat, doküman, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi

Yakalanan şüphelilerin tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda; silahlı faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, terör örgütünü simgeleyen paçavralar ile bir kısım şüphelinin geçmiş yıllarda kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüklerine dair fotoğraflar, yaklaşık 250 bin ABD Doları, bir adet kalaşnikof marka AK-47 model uzun namlulu silah, bir adet hücum yeleği, üç adet tabanca, üç adet yivsiz av tüfeği, çeşitli ebat ve çaplarda kullanılmaya hazır çok sayıda mermi/fişek ve şarjör, şüphelilere ait çok sayıda içeriğinde örgütsel veri bulunan dijital materyal, hard diskler, flaş bellekler, bir miktar kokain ve esrar, çok sayıda çek-senet, belge ve örgüt faaliyetleri kapsamında yapılan para dağıtımı ve toplanmasına ait listeler ile şüphelilere ait el yazısı notlar ele geçirildi.

Dijital kazıma yöntemiyle pek çok delilin bulunduğu belirtildi

13 farklı ilde yakalanan şüphelilerin tamamının, gerekli adli işlemlerinin yapılarak sorgularının tamamlanması, ele geçirilen malzemeler üzerinde gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal ettirildiği belirtildi.

Şüphelilerin gözaltında bulunduğu 12 günlük süre zarfında, oluşturulan özel ekipler tarafından soruşturma kapsamındaki delillendirme çalışmaları devam ettiği, elde edilen dijital materyaller üzerinde Terörle Mücadele Uzmanlarınca dijital kazıma yöntemiyle yapılan çalışmalar neticesi örgütsel doküman, listeler, dekontlar, fotoğraflar, videolar ve veriler geri getirildiği, bunlar üzerinde yapılan incelemelerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarının konuşma içerikleri, teröristbaşı ve örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile şüphelilerin; etkisiz hale getirilen veya örgüt mensubu olmaları nedeniyle cezaevinde olanların ailelerine yapılan para transferlerine ilişkin dokümanların dekontların ve faturaların tespit edildiği aktarıldı.

Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltı süresince Ankara TEM Şube Müdürlüğünden gece-gündüz avukatlarının şüphelilerle görüşmeye devam etmelerine rağmen şüphelilerin birbirleri ile çelişkili beyanlar verdikleri, örgütsel para trafiklerine ilişkin tespitlere rağmen buna ilişkin sorulara ‘hatırlayamıyorum' gibi cevaplar verdikleri, şüphelilerin HTS ve teknik analizler ile tespit edilen örgütsel buluşmalarına ilişkin sorulara da aynı şekilde cevap verdikleri veya bir kısmının susma hakkını kullandığı, kandilde PKK/KCK terör örgütünün sözde eğitimine katıldığı fotosu sorulan şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Aralarında HDP'li ve eski Belediye Başkan vekilleri, HDP ve DBP'li eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunan şüphelilerin hazırlanan 98 klasör tahkikat evrakı ile adliyeye sevk edildiği aktarıldı.