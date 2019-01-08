Kocaelililer Nesibe Aydın Bilim Şenliğinde buluştu

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe STEM & Maker Lab işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen STEM Fest'e 7'den 70'e çok sayıda bilim meraklısı katıldı. Festivalde yapılan kimyasal deneyler, boyama etkinlikleri ve bilimsel çalışmalar katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Kocaeli Kültür Merkezinde düzenlediği ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 2. STEM Fest etkinliğiyle bilimsel çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe STEM & Maker Lab işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen; 3-18 yaş aralığındaki bireylerin düşünsel yetkinliklerini, sorgulama kabiliyetlerini ve el becerilerini arttırmaya yönelik atölye çalışmalarını kapsayan STEM Fest'e 7'den 70'e çok sayıda bilim meraklısı akın etti. “Haydi Sen de Üret” sloganıyla organize edilen festivalde DNA gözlemleri, ebru sanatı ve drone yapımı gibi 38 farklı atölye yer aldı. Öğrencilerle birlikte tüm ziyaretçilerin katılımına açık olan atölyelerinde bulunduğu festivalde yapılan kimyasal deneyler, boyama etkinlikleri ve bilimsel çalışmalar katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile birlikte festivalin açılış konuşmasını yapan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın, "Kocaeli'nde geçen yıl 3 bin kişinin katıldığı bilim festivalini, bu yıl 5 bin katılımcıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalde iş birliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu'na, STEM &MakersFest/Expo Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı'ya ve Nesibe Aydın Kocaeli Okulları Kurucumuz Atilla Malçok'a teşekkür ederim. Aydınlık yarınımızın teminatı ülke çocuklarımızın gelişimi için bilimsel çalışmalara katkımız artacak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bin kişilik deneyimli öğretmen kadrosuyla Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır Okullarında 6 bin öğrenciye eğitim veren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 10 Şubat'ta Mersin, 7 Nisan'da Antalya, 14 Nisan'da Diyarbakır, 21 Nisan'da Gaziantep, 27 Nisan'da Konya ve 17 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyeceği STEM Fest etkinlikleriyle bilimsel çalışmalarına devam edecek.