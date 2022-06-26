Kocaeli'nde Körfez Lojistik Çalıştayı düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı ve kolay ulaşımı ile dikkat çeken Kocaeli limanlarının deniz taşımacılığında merkez haline geldiğini kaydederek, sanayinin başkenti Kocaeli'nde 30 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Körfez Lojistik Çalıştayı'nın düzenleneceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin sanayinin başkenti konumunda olduğu belirtildi. Demir ve karayolunun birleştiği Kocaeli'nin, deniz taşımacılığında önemli bir merkez haline geldiği vurgulanan açıklamada, Kocaeli Körfezi'ne; Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşımın hızlı ve kolay olduğu, böylece yakıttan ve zamandan tasarruf sağlandığı kaydedildi.

Demiryolu, karayolu ve denizyolunun entegrasyonu ile körfez limanlarının ihracat artışında önemli rol oynadığının altı çizilen açıklamada, üretilen katma değerlerin dünyaya ulaştırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Kocaeli; imalat sanayi açısından ülkemizin en önde gelen illeri arasında yer alıyor. 14 organize sanayi bölgesi bulunan Kocaeli'nde, kimya, otomotiv ve demir çelik sektörleri öne çıkıyor. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahası içerisinde de 35 adet liman tesisi bulunuyor” denildi.

Mayıs'ta en fazla yük elleçleme Kocaeli limanlarında gerçekleşti

Dış ticaretteki gelişmeye bağlı olarak Kocaeli limanlarındaki hareketliliğin de artış gösterdiği aktarılan açıklamada, “Mayıs ayında en fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 382 bin ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Elleçlenen yüklerin, 6 milyon 90 bin tonunu dış ticaret yükleri, 1 milyon 234 bin tonunu kabotaj yükleri ve 57 bin 946 tonunu ise transit yükler oluşturdu. Aynı ayda Kocaeli Liman Başkanlığı'nda 176 bin 155 TEU da konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 35 milyon 221 bin ton yük, yüzde 13,8 artışla 997 bin 697 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti” ifadeleri yer aldı.

30 Haziran'da Lojistik Çalıştayı ile alanında uzman kişiler bir araya gelecek

30 Haziran'da Körfez Lojistik Çalıştayı'nın düzenleneceği aktarılan açıklamada, çalıştayın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı duyuruldu. Açıklamada, “Çalıştaya, kamu ve özel sektör temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile alanında uzmanlar katılacak. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı da çalıştayda kılavuz olacak. Çalıştayda, lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji, ulaşımdan kaynaklı emisyon salınımının azaltılması, ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modları arasındaki entegrasyon, otonom sistemler, yen hedef ve politikalar ile yasal düzenlemeler ele alınacak” değerlendirmesi yer aldı.