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Kocatepe Camisi'nde Ramazan Bayramı coşkusu

Başkentte yaşayan her milletten Müslüman, bayram namazı için Kocatepe’ye koştu.

Başkentte yaşayan her milletten Müslüman, bayram namazı için Kocatepe'ye koştu.


Ramazan Bayramı Başkent Ankara'da sevinçle karşılandı. Ankaralı vatandaşlar gün aydınlanmadan bayram namazı için camilere koştu.


Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ankara da güne bayram namazıyla başladı. Bir aylık Ramazan-ı Şerif'in ardından gelen bayram sevinçle karşılandı. 7'den 70'e birçok vatandaş camilere akın ederken, Kocatepe Camisi bu bayramda da Müslümanların ilgisiyle karşılaştı. Kocatepe Camisi'ne Ankara'da yaşayan Yemen, Libya, Gana, Nijerya, Somali gibi Müslüman ülkelerin vatandaşları da ilgi gösterdi. Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından cami avlusunda bayramlaşma şöleni yaşandı. Birçok vatandaş birbiriyle bayramlaşırken, çiçekçi ve simitçiler de camideki yerini aldı. Cami girişi adeta çiçek bahçesine döndü. Namazı kılan bazı vatandaşlar da cami avlusunda fotoğraf çektirdi.


Bayram namazından çıkan vatandaşlar, Türk ve İslam aleminin bayramını kutladı. Yemen, Gana, Libya, Filistin gibi Müslüman ülkelerin vatandaşları da bayramın huzur, sıhhat, barış getirmesini temenni ederken, Türkiye'deki bayramların kendi ülkelerine benzer şekilde geçtiğini belirttiler. Namazlarını kılan Türk vatandaşları da Ramazan Bayramı'nın Müslümanlara huzur, mutluluk getirmesini, oruçlarının kabul olmasını istediklerini ifade ettiler.

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