Kök hücre nakli tedavisi umut dağıtıyor

Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresinde masaya yatırıldı.

Türkiye kök hücre naklinde dünya merkezleriyle yarışıyor. Nakilde başarı oranı hastalık ve evresine göre değişmekle birlikte yüzde 90'a kadar ulaşıyor.

Kan kanserlerinden lenf bezi kanserlerine, kansızlıktan metabolik hastalıklara kadar pek çok sağlık sorununun çözümü "kök” hücre naklinden geçiyor. Kök hücre bağışçıları, hayattayken hayat kurtarma şansı yakalıyor. Türkiye, kök hücre naklinde Avrupa'nın yükselen değeri olmaya devam ederken yabancı uyruklu hastalar da tedavi için Türkiye'nin yolunu tutuyor. Kök hücre nakli işlemlerinde son 10 yılda yüzde 861, son 5 yılda ise yüzde 145 oranında artış yaşandı. 2021 yılında Türkiye'de 5200'ün üzerinde kök hücre nakli yapıldı.

Nasıl kök hücre bağışçısı olabilirim

Kemik iliği nakli bekleyen hastalar için umut olan Türkiye'de Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)'e başvurarak gönüllü verici olunabiliyor. Bunun için Kızılay'ın bölge kan merkezlerine başvurmak yeterli oluyor.

Kimler kök hücre bağışçısı olabilir

Bulaşıcı, ciddi bir hastalığı olmayan, 18-50 yaş arası sağlıklı herkes verici olabiliyor. Adaylar önce genel sağlık kontrolünden geçirilir.

Kök hücrenin umut olduğunu ifade eden uzmanlar," Ülkemizde kök hücre nakli sayısı Avrupa Birliğinin üzerinde. Kök hücre naklinde Avrupa'da 4. Sıradayız. Artık önemli sayıda hasta yurtdışından nakil olmak için ülkemize geliyor. Artık ülkemiz yurtdışına nakil merkezleri kuruyor. Yurtdışından eğitim için ülkemize geliniyor. Ülkemiz nakil ihtiyacı olan mülteci hastalara da umut olmaya devam ediyor. Mültecilere de uluslararası standartlarında tedavi imkanı sunarak bu konuda da dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz.

Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği olarak biz bilimsel aktiviteler kadar sosyal sorumluluk projelerine de önem vermekteyiz. Daha önceki senelerde düzenlediğimiz Fotoğraf ve Resim yarışması yerine bu sene de, geçen sene başlattığımız projemize devam edip, kongremizde tüm katılımcılarımız için TEMA vakfına 1 adet fidan bağışlayarak ülkemizin tekrar zümrüt yeşiline kavuşmasını sağlamayı amaçladık. Ayrıca Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği adına bir orman projemiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.