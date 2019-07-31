Kolombiya'da “Türkiye'nin Yeni Küresel Siyasete Etkisi” başlıklı konferans serisi düzenlendi

C. Bogota Büyükelçiliği işbirliğinde Kolombiya'nın en büyük şehirlerinden Bogota ve Cali'de “Türkiye'nin Yeni Küresel Siyasete Etkisi” başlıklı konferans serisi düzenlendi.

Konferanslara, hükümet yetkilileri, yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler ve Türkiye'nin ekonomik, politik ve sosyo-kültürel boyutları ile ilgilenen Kolombiyalılar katıldı. Cali şehrindeki konferans, ICESI Üniversitesinde gerçekleştirildi. Konferansa Kolombiya'nın Türkiye Eski Büyükelçisi (2015-2018 dönemi) Dr. Juan Alfredo Pinto ve SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Washington Direktörü Dr. Kadir Üstün panelist olarak katıldı. Ayrıca, ICESI Üniversitesindeki Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Vladimir Rouvinski ve TİKA yetkilileri de konuşmacı olarak yer aldı.

Konferans kapsamında İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişimini anlatan video sunumu yapılarak, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin nasıl bastırıldığı ve Türkiye'nin köklü demokrasisinin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Panelistler Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısından bahsetti.

"Türkiye çok güçlü bir siyasi coğrafyaya aittir "diyen Pinto, Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünü anlattı. Pinto, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ve en çok insani dış yardım yapan ülke olan Türkiye'nin küresel düzeyde başarılarından bahsetti.

Ayrıca, Türkiye'nin küresel kalkınmadaki önemli rolü ve 2019 yılına kadar dünya çapında 167'den fazla ülkeden başvuru alan Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği Türkiye Bursları programı hakkında katılımcılara sunum yapıldı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Externado Üniversitesinin Türkiye ve Kafkasya Araştırmaları Merkezinde gerçekleştirilen ikinci konferansta Kolombiya'nın Türkiye eski Büyükelçisi Dr. Juan Alfredo Pinto, SETA Washington Direktör Yardımcısı Dr. Kılıç Buğra Kanat, Türkiye ve Kafkasya Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. Soraya Caro konuşacı olarak katıldı. Ayrıca, seminerin ikinci bölümünde anılan üniversitede Asya uzmanı öğretim üyesi Pio Garcia ve Uluslararası İlişkiler Doçenti Maria Teresa Aya da kısa birer sunumla Türkiye'nin uluslararası alandaki önemini anlattı. Konferansın açılış konuşması Bogota Büyükelçisi Sn. Ece Öztürk tarafından yapıldı. Emekli Büyükelçi Dr. Pinto, başarısız darbe girişimini “siyasi felaket” olarak nitelendirerek, Türkiye halkın demokrasiyi kurtardığını söyledi.

Dr. Kanat, Türkiye'nin dış politikasını analiz ederek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte önemli zorlukları istikrarlı ve barışçıl politikalar izleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştığını belirtti.

Externado Üniversitesinde görevli araştırmacılar Po Garca ve Mara Teresa Aya, konferans sırasında gerçekleştirilen panelde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ayrıca, 15 Temmuz tarihinde Kolombiya'nın en yüksek tirajlı ulusal gazetelerinden olan ‘El Espectador'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında tam sayfa bilgi metni ve görselden oluşan ilan yayımlandı.