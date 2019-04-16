Kolombiya'da üniversitelerden Türk dili ve kültürüne yoğun ilgi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kolombiya'nın en büyük kamu üniversitesi olan Universidad Nacional ile işbirliğinde yürüttüğü faaliyetle birlikte Türk dili ve kültürü derslerini desteklemeye devam ediyor.

Güney Amerika ülkeleri genelinde Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel zenginliğine olan merak ve ilginin hızla yayılması neticesinde birçok üniversite öğrencisi Türkiye ve bölgesi hakkında detaylı araştırma yapmaya yöneliyor.

2019 yılı itibarıyla TİKA'nın Universidad Nacional ile işbirliği neticesinde Üniversite'nin Bogota Ana Kampüsünde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Naki tarafından Türk Dili ve Kültürü Dersleri verilmeye başlandı. Öğrenciler dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra Türkiye'nin kültürü ve köklü tarihi hakkında bilgi sahibi oluyor.

T.C. Bogota Büyükelçiliğinin katkılarıyla Universidad Nacional Üniversitesinde, TİKA tarafından düzenlenen programda; Türk Dili ve Kültürü dersleri hakkında genel bilgileri verilerek, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Büyükelçisi Öztürk programda yaptığı açılış konuşmasında, hem üniversitelerde hem de Kolombiya toplumunda; Türk dili ve kültürüne olan yüksek ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Öztürk, “Türkler 1000 yıl önce Orta Asya'dan Anadolu'ya ulaştılar. Bu uzun tarihsel serüvende Türkler birçok kültürle etkileşim ve iletişimde bulundu. Bu etkileşimler kültür ve tarihimize büyük zenginlik katmıştır” dedi.

Universidad Nacional Dış İlişkiler Müdürü Prof. Melba Libia Crdenas Beltrn da, “Amacımız öğrencilerimizin giriş, orta ve ileri seviyede dil becerilerini geliştirerek Türkiye'nin çeşitli kurumlarında iş imkanına sahip olmasıdır. Üniversitemiz, iki toplumun daha yakın ilişkiler geliştirmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale zaferi hakkında sunum yapan Dr. Emrah Naki, "Mehmet Akif Ersoy Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir insanlarından biridir. Zorlu bir hayat yaşamış olmasına rağmen bugün Cumhuriyetimizin ulusal marşını bizlere kazandırmıştır” diye konuştu.

Ayrıca TİKA geçen sene Bogota'da 3 aylık süre ile düzenlediği Türk Dili ve Kültürü ilgili programını birincilikle tamamlayan Esmeralda Ester Pachon Vega da, “TİKA ve Üniversite tarafından sağlanan bu büyük fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim çünkü bu güzel ülkenin zenginliklerini öğrenmekten memnun kalacağınıza eminim” şeklinde konuştu.

Türk ve Kafkas Araştırmaları Merkezi Kuruldu

2015 yılında “1915: Osmanlı İmparatorluğu'nun En Uzun Yılı” başlıklı sempozyumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı Externado Üniversitesi bünyesinde Türk ve Kafkas Araştırmaları Merkezi kuruldu. Açılışı yapılan Türk ve Kafkas Araştırmaları Merkezi'nde bölge hakkında ekonomik, siyasi ve kültürel incelemeler yapılacak.

Merkezin uluslararası danışma heyetinde T.C. Bogota Büyükelçiliği, Azerbaycan Büyükelçiliği, TİKA, Maarif Vakfı ve Anadolu Ajansı yer almakta.

Açılış töreninde konuşan Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, “Türkiye hakkında araştırmaların yapılacağı bu merkezin açılışı bizler için çok önemli. Merkez, bilimsel ve akademik bilgiler üretip, Kolombiya'nın akademik camiasına nitelikli bilgi kaynağı sağlayacaktır” dedi.

Azerbaycan Bogota Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hamid Zeynalov da faaliyetlerine başlayan araştırma merkezinin, Azerbaycan ve Kafkasya bölgesinin daha yakından tanınmasına katkı bulunacağını, Azerbaycan, Türkiye ve Kolombiya ilişkilerinin giderek artan ivmesine akademik araştırmalar ile hız kazandıracağını vurguladı.

Externado Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Juan Carlos Heao konuşmasında Türkiye'nin çok zengin tarihsel geleneklerin kaynağı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin önemli bir merkez ülke olduğunu ifade eden Heao, Externado'da açılan yeni Merkezin çok önemli araştırmalara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Merkezin Başkanı Prof. Soraya Caro Vargas, “Bu etkinliğin amacı stratejik ortaklarımız olan Büyükelçilikler, TİKA ve AA ile birlikte akademik programların gerçekleştirilmesidir” dedi.

Açılış sonrasında T.C. Bogota Büyükelçiliği tarafından üniversiteye armağan edilen Türkiye ile ilgili eserlerin tanıtımı yapıldı.

Ayrıca ‘Türkiye'ye Açılan Kapılar' adlı fotoğraf sergisi büyük beğeniyle ziyaret edildi. Sergide İstanbul, Ankara, Mardin ve Safranbolu gibi çeşitli illerde çekilen fotoğraflar sergilendi ve bu yerler hakkında bilgiler paylaşıldı.

TİKA tarafından Universidad Nacional ve Externado Üniversitelerinin kütüphanelerine kaynak eserler kazandırılmaya ve Kolombiya genelinde akademik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yükseköğretim kurumları ile yeni işbirlikleri hayata geçirilmeye devam etmektedir.