Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kızılcahamam'da faaliyet gösteren bir kolonya üreticisi, sağlık çalışanlarına kolonya hediye etti.

Kızılcahamam'da kolonya üreticisi Salih Ünlü, Kızılcahamam Devlet Hastanesinde çalışan tüm personele kolonya hediye etti. Ünlü, “Tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza çam sakızı çoban armağanı olarak onlara firmamız tarafından üretilen kolonyalarımızı hediye ettik. Armağanlarımızın onlara bir moral, bir motivasyon olmasını umut ediyor, Kızılcahamam Devlet Hastanemizde çalışan ve ülkemizde bu mücadeleyi veren tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dileyerek her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. Allah kolaylıklar versin” dedi.

Sağlık çalışanları, Kızılcahamam Çam Kolonyası üreticisi Salih Ünlü'ye bu davranışından dolayı teşekkürlerini ilettiler.