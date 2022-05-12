KOM Ekipleri Piyasaya Sahte Tarım ve Beslenme İlacı sürerek, toplum sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik harekete geçti

KOM Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesi üzerine harekete geçti.

Öncelikle Tarım Bakanlığı'nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve işyerleri tespit edildi.

Tespitin ardından operasyonun düğmesine basılarak, 71 ilde eş zamanlı 494 adreste “MAHSUL” kod isimli operasyon gerçekleştirildi.