Bu kapsamda Barış Pınarı şehitlerinin aziz hatıraları ve umudun simgesi Pınar bebek adına bölgede 525 fidan dikildi.

Şehitler için fidan diken komandolar, Barış Pınarı Harekâtı sırasında dünyaya gelen Pınar bebeği unutmadı. Mehmetçikler, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında mayın ve EYP temizliği yaptıkları sırada Ziheyye el Halil isimli kadının doğum sancılarının arttığını duymuş ve onu hemen Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırmıştı. Akçakale'de doğum yapan Ziheyye el Halil, dünyaya gelen minik kızına Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı “Pınar” adını vermişti.

Bölgede görev yapan Mehmetçikler, barışın bebeği, umudun simgesi Pınar ile kahraman şehitlerimiz için 450 adet zeytin fidanı daha dikti. Fidan dikme faaliyeti sırasında doktor tarafından bebeğin muayenesi ve sağlık kontrolleri de yapıldı. Fidan dikme faaliyetine Aziziye İlkokulundan 30 öğrenci de katıldı.