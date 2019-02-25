İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Komandolar Hakurk'ta örgütün inlerine girmeye devam ediyor

Komandolar tarafından Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonlarda 8 farklı bölgede toplam 11 sığınak ve mağara bulundu.

Komandolar tarafından Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonlarda 8 farklı bölgede toplam 11 sığınak ve mağara bulundu.


Alınan bilgiye göre, Irak kuzeyi Hakurk'ta gerçekleştirilen operasyon esnasında; bir kısmı 3 adet plastik kaplarda infilaklı fitille patlatılmaya hazır durumda, kalanı çuvallar içerisinde toplam 160 kilo amonyum nitrat, 10 Kalaşnikof tüfeği (AK47) şarjörü ve çok sayıda mühimmatı, bir Docka uçaksavar sehpası, namlusu ve mühimmat kutusu, bir silah dürbünü, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılabilecek 100 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek pil blokları, hazırlanmış EYP basma düzenekleri ile çok sayıda ve farklı cinste yaşam malzemeleri bulundu.


Operasyonda bulunan patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler, yaşamsal materyaller ve sığınaklar imha edilmek suretiyle hem terör örgütünün olası EYP saldırıları engellendi hem de bölgede yaşama ve hareket etme kabiliyeti daha da kısıtlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.