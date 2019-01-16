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Komandolardan karlı dağlarda terörle mücadele tatbikatı

Isparta’daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim gören asteğmen adayları, karlı dağlarda "Terörle Mücadele Harekatı Tatbikatı" gerçekleştirdi.

Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim gören asteğmen adayları, karlı dağlarda "Terörle Mücadele Harekatı Tatbikatı" gerçekleştirdi.


Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında, 07-10 Ocak 2019 tarihleri arasında 373'üncü dönem asteğmen adaylarının katılımıyla "Terörle Mücadele Harekatı Tatbikatı" yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, tatbikata ilişkin fotoğrafları Twitter'deki hesabından paylaştı.

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