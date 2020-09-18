Kombi hırsızı yakayı ele verdi

Edinilen bilgilere göre, ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit eden bir kişi, kapı kilitlerini, pencere ve kapı demirlerini kırarak 21 ayrı evdeki kombi, şofben, musluk ve kapı kolu gibi eşyaları çaldı. Gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin ihbarların artması neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince boş bir daireye ilan verilerek ev kontrol altına alındı. Hırsız, kontrol altına alınan eve hırsızlık amacıyla girdiği esnada suçüstü yakalandı. Zanlının E.S. isimli kişi olduğu tespit edildi. E.S.'nin çaldığı malzemeleri hurdacılara sattığı, bu şekilde ev sahiplerini 80 bin lira maddi zarara uğrattığı tespit edildi. Şüpheli E.S.'nin daha önceden 6 açıktan hırsızlık, 1 bisiklet hırsızlığı, 1 çocuğun cinsel istismarı, 1 evden hırsızlık, 2 güveni kötüye kullanma, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 kasten yaralama, 1 kayıp şahıs, 1 mabetten hırsızlık, 1 mala zarar verme, 9 oto hırsızlığı, 2 otodan hırsızlık, 1 uyuşturucu kullanma, 3 gasp olmak üzere 31 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.