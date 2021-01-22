İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konteynr hırsızı torun çıktı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde konteynırdan gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde konteynırdan gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan birinin konteynırın sahibinin torunu olduğu belirlendi.


Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçesi Yukarıçavundur Mahallesi'nde T.Y. adlı vatandaşın bahçesindeki konteynırdan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlığın T.Y.'nin torunu E.S. ve arkadaşları M.G. ile B.T. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler, Pursaklar ilçesi girişinde Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 3 adet ağaç kesme motoru, 1 adet el spirali, 1 adet kaynak makinası, 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Malzemeler sahibi T.Y.'ye teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.