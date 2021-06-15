İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrol noktasında durdurulan otomobilde kaçak alkol ele geçirildi

Ankara’da yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak alkol ele geçirilirken, araç sürücüsünün de hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Ankara'da yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak alkol ele geçirilirken, araç sürücüsünün de hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.



Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şereflikoçhisar ilçesindeki yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 108 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.K.'nin hakkında ise arama kararı olduğu tespit edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.