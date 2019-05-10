Kontrolden çıkan otomobil alt sokağa uçtu: 1 yaralı

Ankara'nın Keçiören İlçesinde alt sokağa uçan aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1409. sokakta meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 GG 894 plakalı otomobil, 1392. sokaktan yaklaşık 50 metre aşağıda bulunan sokağa uçarak park halindeki 06 SC 914 plakalı araca çarptı. İki sokak arasındaki rampadan aşağı uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alt sokağa uçan aracın sürücüsü, otomobilden yaklaşık 30 metre uzakta çalıların arasında bulundu. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.