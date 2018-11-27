Kontrolden çıkan otomobil mezarlığa uçtu

Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mezarlığı'nda virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil, takla atarak mezarların üzerine uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mezarlığı'nda Fırat Y. idaresindeki 06 YGF 75 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, yol kenarındaki mezarların üzerine düştü. Kazanın ardından sürücü kendi imkanlarıyla aracın içerisinden çıkarken, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir yolcu ise arabada sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan kişi, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.