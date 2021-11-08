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Kontrolden çıkan otomobil, şarampole düşerek bahçeye girdi: 3 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole düşerek, bir evin bahçesine girdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole düşerek, bir evin bahçesine girdi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Yusufcan Tufan (20) yönetimindeki 06 RVA 67 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kontrolden çıkan otomobil bahçeden içeriye girdi.


Kazada otomobil hurdaya dönerken otomobilin içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Hasan İçin (17) ve İsa Gülebakan (16) yaralandı.


Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Kaza anında bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla çıkarıldılar.


Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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