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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan’ın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan'ın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Davutoğlan Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Bülent Çelik (44) idaresindeki 14 EH 998 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ve polis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu takla atan araçtaki Bülent Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Takla atan araçta bulunan sürücünün eşi ise ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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