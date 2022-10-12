Kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 4 yaralı

Kaza sonucu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Elmadağ ilçesine meydana gelen olayda, içerisinde öğrencilerin bulunduğu bir servis aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki otluk araziye devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.