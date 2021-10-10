Kontrolünü kaybettiği aracıyla dükkana daldı, korku dolu anlar kameraya yansıdı

Ankara'da sürücüsünün yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği otomobil, önce yolda dönüş yapmak isteyen bir araca, ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Savrulan araç hediyelik eşya satan dükkana girerken, o anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sularında Çankaya ilçesi Öveçler semti 4. Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün yokuş aşağı hızla inerken hakimiyetini kaybettiği otomobil, o esnada karşı istikamete dönmek isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın ardından savrularak sürüklenmeye başlayan araç, park halindeki bir araca çarptıktan sonra cadde üzerindeki hediyelik eşya dükkanına daldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Üç aracın karıştığı kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kazaya sebebiyet veren sürücünün hafif yaralandığı öğrenildi. Korku dolu anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“İki araca çarptı ama duramadı”

Dükkan sahibi Zeki Dedebeyoğlu, sürücünün manevra yapmak isterken mağazalarına girdiklerini belirterek, “Buradaki araç ‘U' dönüşü yapıyordu. Yukarıdan gelen araç, dönüş yapan araca çarpmamak için manevra yapınca bizim dükkana girdi. Biz de ne olduğunu tam anlamadık. İki araca çarptı, duramadı. Sürücü şoka girmişti. Kendisine gelsin diye su içirdik. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Ölü ve yaralı yok. Şoför şoktaydı. Olaylar bu şekilde oldu. Dükkanımızda 10 bin liralık maddi hasar meydana geldi” dedi.

"Hızını alamadı ve o korkuyla yoldaki araçlara çarparak gitti"

Kazaya tanık olan taksi şoförü Bekir Aypek ise, olayın yaşandığı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini söyleyerek, “Saat akşam 7 civarında araç buradan geçerken hızını alamadı ve o korkuyla yoldaki araçlara çarparak gitti. Kazayı yapan sürücü korkuyla aracından indi, durumu da iyi değildi. Kaza anından sonra herkes camlara çıktı. Sürücünün durumu iyi mi değil mi diye kontrol etmek için herkes yanına gitti. Herkes etrafa toplandı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ölü ya da yaralı olmadı. Polis ve sağlık ekipleri 10 dakika içinde geldiler. Buralara bir şey yapılabilir araçların yavaşlaması için. Tümsekler kurulabilir, yaya geçidi yapılabilir. Burada sürekli kazalar meydana geliyor. Araçla buradan hızla geçip sürekli kaza yapıyorlar” dedi.