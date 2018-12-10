Konya'da 10. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu

Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu düzenlenecek.

Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu düzenlenecek. Selçuk Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı sempozyum, İran İslam Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Ali Asghar Mehrabi, Kültür Müsteşarı Mahmood Sedghızadeh ve Kültür Müsteşar Yardımcısı Reza Azizian ile Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in katılımıyla gerçekleşecek.

Sempozyuma Türkiye'den ve İran'dan katılan 37 bilim insanı, geçmişten bugüne Türk-İran ilişkileri hakkında değerlendirmeler yapacak. İki gün boyunca düzenlenecek olan 10 oturumda, Türklerin ve İranlıların ortak tarihinde edebiyat ve felsefe gibi kültürel etkileşim alanları, iki halkın İslam medeniyetine katkıları, tarih boyunca yaşadıkları çatışmalar ve kurdukları ittifaklar konuşulacak. Sempozyumda iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği de ele alınacak. Bu yıl, 7-17 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek olan Hz. Mevlana'nın 745. vuslat yıl dönümü anma törenleri (Şeb-i Arüs) içerisinde gerçekleşecek olan sempozyumda katılımcılar, iki toplumun ortak değeri olan Hz. Mevlana ve Mevlevlik kültürünü de anma törenlerinin atmosferi içerisinde değerlendirme fırsatı bulacak.