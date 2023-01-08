Konya'da 2 ton 734 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Tütün Özel Ekibi ile Konya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince müşterek yürütülen operasyonda Konya Karatay'da tütün ve tütün mamulü ticareti yapan bir iş yeri şüpheli görülerek mercek altına alındı.

Usulsüz faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilen iş yeri için Konya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma talimatına istinaden ekiplerce iş yerine müşterek bir operasyon düzenlendi. Yapılan aramada tütün üzerinde uygulanan bandrollerinde de usulsüzlük yapıldığı tespit edilen toplam 2 ton 734 kilogram sarmalık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Konya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.