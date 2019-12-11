Konya'da “Hz. Mevlâna ve Medeniyetlerde Vefa Sempozyumu” gerçekleştirildi

Hazreti Mevlâna'nın 746'ncı vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri kapsamında, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Hz. Mevlâna ve Medeniyetlerde Vefa Sempozyumu” 10-11 Aralık 2019 tarihinde Konya'da gerçekleştirildi.

Hz. Mevlâna'nın 746'ncı vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri kapsamında, Konya'da 7-17 Aralık 2019 tarihleri arasında “Gönlümüzde Mevlâna Söyleşileri”, “Fakülte Konferansları”, “Lise Konferansları”, “Mevlâna ve Mevlevilik Konferansları” düzenleniyor.

Hz. Mevlâna ve Medeniyetlerde vefa sempozyumu açılış programında Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Adem Uzun açış konuşması yaptı. Dr. Uzun konuşmasında; “Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının medeniyet coğrafyamızın kültür meşalesini taşıyan ve bu yolda her türlü bilimsel faaliyete destek veren kültür kurumlarımızdan birisi olduğunu ifade ederek, kurumun faaliyetlerini anlattı. Ayrıca Mevlâna'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında yapılacak olan sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, Başkanlığımız bundan sonra Mevlâna ile ilgili yapılacak çalışmalara azami ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Prof. Dr. Ahmet Kaan Karabulut, Prof. Dr. Kadir Güldiken yaptı. Konya milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir Sempozyum özel oturumunda Mevlâna ve kültürümüzde vefa konusunu detaylı bir anlatımla dile getirdi.

İki gün süren sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından 25 akademisyen katıldı. Akademisyenler Mevlâna'yı vefa teması kapsamında uluslararası alanda ele aldılar. Sempozyumda Türk- İslam Düşüncesinde ve diğer medeniyetlerde, ayrıca Mesnevi'de vefa kavramı kullanım özellikleri, bütün yönleriyle detaylandırılarak işlendi.