Konya'nın bereketli toprakları modern sulamaya kavuşuyor

Konya İli Meram İlçesinde yer alan Meram Yeşildere Göleti ve sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki gölet inşaatında çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bin 420 dekarlık tarım arazisi modern borulu sistem ile sulama imkânına kavuşacaktır. Projede, 2022 yılı Kasım ayı ortalarına kadar gölet dolgu ve göl alanının blanket kaplama çalışmalarının tamamlanarak bu yıl sonunda gölette suyun tutulması planlanmaktadır. Bu çerçevede modern sulama hattı yapımı da 2023 yılı içerisinde tamamlanacaktır” dedi.

Proje tamamlandığında yöre halkının yıllardır hasretle beklediği sulama suyu beklentisini de karşılanacağını bildiren Akca, ülke ekonomisine yıllık 4 Milyon 400 bin lira katkı sağlayacağını belirterek, “Meram Yeşildere Göleti ve Sulaması inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 4 Milyon 400 bin yıllık katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve gelir kaynakları tarıma dayalı olan yöre halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” bilgisini verdi.