Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sabah saatlerinde nikah işlemleri için memleketi Ankara'ya gelen Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çalık'ın cenazesi Elmadağ ilçesinde bulunan Sungurlu Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalık'ın cenazesi Elmadağ Kargalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Bakan Kasapoğlu ile Bakan Kurum cenaze namazına katıldı

Genç futbolcunun cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Spor Hizmetli Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri ile Konyaspor futbol A takımı teknik ekibi ve futbolcuları, Gençlerbirliği yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik ekibi ile oyuncularının yanı sıra Çalık'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde genç evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan baba Ali Çalık ile dede Yılmaz Çalık ise ayakta durmakta zorluk çekti. Bakan Kasapoğlu ve Bakan Kurum, Çalık'ın ailesine başsağlığı diledi.