Kore Gazileri sergi ile anıldı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, "Korelilerle çok sıcak ilişkilerimiz var. Sergiyi gezecek vatandaşlar, Kore'de 70 sene önce yaşananları tekrar hüzünle yad edecekler” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Koreliler Derneği iş birliğiyle Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi düzenledi. Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Etkinlik Alanı'nda açılan sergide, savaşa ait fotoğrafların yanı sıra döneme ait gazete kupürleri yer alıyor. Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Overseas Koreans Foundation ve Kore Gazileri Anma Topluluğu'nun da katkılarıyla açılışı yapılan sergi, 27-29 Kasım tarihleri arasında saat 11.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

"Sergi bizim için büyük önem arz ediyor"

Sergi açılışında konuşan ve Ankara ile Seul'ün kardeş şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “Büyükşehir Belediyesinin ilk kardeş şehri Seul. Bu manada sergi bizim için büyük önem arz ediyor. Korelilerle çok sıcak ilişkilerimiz var. Sergiyi gezecek vatandaşlar, Kore'de 70 sene önce yaşananları tekrar hüzünle yad edecekler” dedi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ise, Türk askerinin Kore Savaşı'nda verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, Kore'nin Türkiye ile ‘kan kardeşi' olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü nedeniyle açılan sergiye Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği katkılardan dolayı memnuniyet duyuyorum. Hem Korelilerin hem de Türklerin bu sergiyi dolaşarak iki ülke arasındaki dostluğun ne kadar derin olduğunu görmelerini çok önemsiyorum.”

Sergiyi gezen Ankara Koreliler Derneği Başkanı ChangYoun Jung ise Kore'nin özgürlüğü için kanlarını döken Türk askerlerine minnettar olduklarını belirterek, “Türkiye ile Kore arasında 8 bin kilometre mesafe olmasına rağmen iki ülke olarak çok yakınız. Savaştan bu yana 70 yıl geçmesine rağmen anılarımız dün gibi taze. Hem bizlere yardımcı oldunuz hem de eğitimci oldunuz. Bizleri Ayla gibi evlat edindiniz. Kore halkı bunu hiçbir zaman unutmayacak” ifadelerini kullandı.