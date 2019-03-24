Kore heyetinden Ankara Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve kültürel projeleri, Başkent Ankara ile Şubat 2018'de ‘Dostluk ve İşbirliği Protokolü' imzalayan Kore Cumhuriyeti Sejong Belediyesi'nin dikkatini çekti.

Sejong Kültür Vakfı Başkanı Lin ByungTaik, Sejong Kültür Vakfı Kültürel Projeler Başkanı Young-Hee Choi ve Sejong Belediyesi Uzmanı Geun Tackım, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal ile Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz'ı bu kapsamda ziyaret etti.

Başkent turuna çıkan Sejong heyeti önce Kore Parkını daha sonra Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Proje Alanı ile Ankara Kalesi ve Etnografya Müzesini de ziyaret etti.

Heyetin büyük bir ilgiyle izlediği ve Koreli Müzisyen Wonju Lee'nin de Kent Orkestrası'na trompetiyle eşlik ettiği konser Başkentlilerden tam not aldı.

Sejong Festivali'ne davet

Ankara'yı çok beğendiğini belirten Sejong Kültür Vakfı Başkanı Lin Byung Taik, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden etkilendiğini belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye'yi ve Ankara'yı ilk defa ziyaret ettim. Çok güzel bir şehir, çok beğendim. Ankara her şeyden önce Sejong Belediyesi ile kardeş belediye ve bunun dışında Ankara uluslararası çok önemli bir görevi yürütüyor. Kore ile Türkiye arasında kültür alışverişi yapmak ve Kore'de Ekim ayında yapılacak festivale Türk sanat dalından bir tanesini davet etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Hepsinin performansı birbirinden güzel. Biraz düşünüp ona göre karar vereceğiz. Bundan sonra da farklı farklı dallardaki sanatlarınızı her sene ülkemize davet edeceğiz. Seneye de biz Sejong Belediyesi olarak Ankara'daki festivale katılmak istiyoruz.”