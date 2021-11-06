Kore yemekleri Ankaralıların beğenisine sunuldu

Ankara Kore Kültür Merkezi, kuruluşunun onuncu yıl dönümü dolayısıyla Ankara Koreliler Derneği iş birliği ile K-Food Festivali düzenledi. Kore Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde Kore'ye özgü kimchi, bulgogi, ve japçe gibi geleneksel yemekler yer aldı. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda girişin olduğu festivalde sürpriz olarak ‘Squid Game' dizisiyle ünlenen ve şekerden üretilen Dalgana oyun şekeri de yapıldı.

“Kore yemekleri ve Türk yemekleri çok yakın”

Türk vatandaşları K- Food Festivali'ne davet eden Ankara Koreliler Derneği Müdür Yardımcısı Jongee Pak, “Kore yemeği sevenlere ya da Kore yemeklerini merak edenler için bu etkinlik için bu etkinliği düzenledik. Buraya gelip Kore yemeği nasıl? Tadı nasıl? Yemek kültürü nasıl? Bunları göstermek için düzenlendi bu etkinlik. Aslında Kore yemekleri ve Türk yemekleri çok yakın. Türk mutfağı çok zengin. Aynı zamanda Kore mutfağı da çok zengin. Çok benzer bir baharatlılık yakınlığı var. O yüzden Türkler, Kore yemeklerini çok seviyor. Koreliler de Türk yemeklerini çok seviyor. Biraz farklılık da var. Onu da buraya gelince görebilirsiniz” diye konuştu.

“Sürekli sizi gülümsemeyle karşılıyorlar”

Korelilere karşı sempati ve saygı uyduğunu belirten Betül Oğuzhan, “Korelilere çok saygı duyuyorum. Kültürleri çok zengin. Diğer kültürlere daha farklı, daha zengin. Bu yüzden benim hoşuma gidiyor. Çok misafirperver insanlar. Sürekli sizi gülümsemeyle karşılıyorlar ve sizi memnun etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yemekleri de aynı şekilde, onları da sunarken baya kibarlar. Ürünleri güzel tanıttılar ve lezzetliydi. Vatandaşlar kesinlikle buraya gelsinler. Farklı kültürleri tanımak adına farklı kültüre sahip insanları tanımak adına güzel bir etkinlik” dedi.