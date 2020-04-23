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Korona virüs coşkuya engel olamadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gölbaşı’nda coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gölbaşı'nda coşkuyla kutlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara Gölbaşı Belediyesi unutulmaz bir bayram yaşattı.


Evlerin camlarının ve balkonlarının süslendiği 23 Nisan bayramında Gölbaşı Belediyesi süsledikleri arabalarla bando ekibiyle, palyaço ve maskotlarla çocuklara adeta bayram havası yaşattı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve beraberindeki heyet, gösteri ekipleri ile birlikte mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı. Balkonlara çıkarak Başkan Şimşek'i ve gösteri ekibini selamlayan çocukların sevinçleri gözlerinden okundu. Dışarı çıkamasalar da coşkuya balkonlarından ortak olan çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak aileleri ile birlikte bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Ailelerin de mutlulukları gözlerinden okunurken, ilk defa evlerinden kutladıkları bayramın coşkusunu onlar da yaşadı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında Gölbaşı'ndaki okulların bahçelerinden gökyüzüne balonlar bırakılırken, tüm mahallelerde balkonların ve camların süslenmesi renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyunca devam edecek olan kutlamalar, akşam saatlerinde balkonlardan okunacak İstiklal Marşı ile son bulacak.

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